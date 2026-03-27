俳優・草なぎ剛（51）が27日、自身のインスタグラムを更新。フレンチブルドッグの愛犬・レオンくんが6歳の誕生日を迎えたことを報告し、2ショットを公開した。【写真】「ステキなお写真」草なぎ剛が公開した愛犬抱いた2ショットレオンくんは昨年9月に亡くなった草なぎの愛犬・クルミちゃんの長男。クルミちゃんは草なぎとともにたびたびテレビに出演し、2018年にはミラーレスカメラ「EOS Kiss M」CM『KISS is my life.』篇でCM