京都駅周辺のまちづくりのあり方を検討する有識者会議は25日、京都駅周辺の高さ制限を大幅に緩和する案をまとめた。会議では約1年にわたり京都駅前の再生ついて議論され、有識者らは「時代に合わせて柔軟に変化させていく必要がある」と結論づけて意見書をまとめた。 その中には、現在、京都駅周辺で31メートルとなっている建物の高さ制限を、最大60メートルに緩和する内容が盛り込まれていたが、これに対し市民団体