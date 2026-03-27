MLBカブスはPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手と2032年シーズンまでの6年間の契約延長で合意したことを日本時間27日に発表しました。現在24歳のPCA選手は2020年ドラフト1巡目でメッツに加入すると、2021年にカブスに移籍。2023年9月にメジャーデビューを果たしました。昨季はカブスで二塁打以上のヒット72本と盗塁35個はチームトップ、95打点と146安打はチーム2位、31本塁打と長打率.481はチーム3位と好成績を残しまし