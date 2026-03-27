22日の阪神大賞典で2着のアクアヴァーナル（牝5＝四位、父エピファネイア）は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきへの放牧を挟み、天皇賞・春（5月3日、京都芝3200メートル）に向けて調整を進めていく。27日、社台グループオーナーズが発表した。1953年レダ以来、同レース73年ぶり2頭目の牝馬Vを目指す。