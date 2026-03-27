人気モデルが、同じくタレントとして活躍する夫との生々しい懐事情を赤裸々に明かした。夫婦間でオープンにしているという家計管理の実態とともに、最近の夫の仕事状況についても包み隠さず語る姿に、共演者たちから驚きと笑いが沸き起こった。【映像】近藤千尋、夫の収入事情を暴露かまいたちがMCを務める25日の『これ余談なんですけど…』では、芸能界屈指の愛妻家がゲストとして登場。トークの話題が夫婦の財布事情に及ぶと