俳優井浦新（51）、ミュージシャン坂本美雨（45）が27日、東京・上野の東京藝術大学大学美術館で、「NHK日曜美術館50年展」（3月28日〜6月21日）の取材会を行った。NHK・Eテレ「日曜美術館」（午前9時）は、76年に放送が始まり、井浦は13〜18年に、坂本は現在、司会を務めている。音声ガイドナビゲーターを務めた井浦は「音声ガイドを通しながら、知らなかった『日曜美術館』に触れることができました。司会として関わらせていただ