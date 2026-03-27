派遣先には必ずいた“軍の顔”イギリスの公共放送であるBBCは2026年3月23日、同国陸軍で長い間運用されてきた「ランドローバー」が退役すると報じました。同車は2030年までに、全て新型の装輪車両であるLMV（Light Multirole Vehicle、多目的軽装輪装甲車）に置き換えられる方針です。【海外には6輪バージョンも!?】イギリス陸軍の顔だったランドローバーを写真で（画像）ランドローバーは、1948（昭和23）年から納入が開始さ