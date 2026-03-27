東洋水産は、7月1日納品分から即席カップ麺、即席ワンタンの価格を希望小売価格ベースで4〜11％引き上げる。袋麺や一部カップ麺は対象外。新価格は以下の通り。カップ麺は、「赤いきつねうどん」（レギュラー）が248円（現行236円）、「同でか盛」が298円（同271円）、「まめカップ」シリーズが148円（同142円）など。オープン価格の「ごつ盛りラーメン」「同和風カップ」の2シリーズは出荷価格10％アップ。袋麺およびカップ麺