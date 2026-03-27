山形県内は梅が見ごろとなっているところも多く、日に日に春めいています。 【画像】TUY放送センターの桜 こうなると桜の開花が待ち遠しくなりますが、ウェザーマップが発表した最新の「さくら開花予想」によりますと、山形は４月３日開花、6日満開となっています。 こちらは、山形市白山にあるＴＵＹ放送センターのきょう（３月２７日）の桜です。 まだつぼみの状態ですが、つぼみはぷっくりとしていて、だ