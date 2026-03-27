｢もう絶望｣ 貯水率0％ “茶色の渓谷”となった愛知の宇連ダム 歴史的な大渇水が続く東三河の豊川用水。まもなく始まる田植えにも不安が出てくる中、水不足はどうなるのか。ある「最後の手段」に望みをかける声も。 【写真を見る】｢もう絶望｣ 貯水率0％ “茶色の渓谷”となった愛知の宇連ダム 隣県･静岡の巨大ダムからの供給が“最後の砦”も…5月以降がルール 平常時は満々と水をたたえる、愛知県新城市の宇連ダム。流域