2026年1月から放送されているTBS日曜劇場『リブート』。妻を殺害した容疑で追われることになった善良なパティシエが、自身の潔白を証明するために家族を捨て、裏社会と繋がる悪徳刑事にリブートして真犯人を追う、エクストリームファミリーサスペンスドラマ。3月29日夜9時から最終回となる10話が放送される。このドラマが面白すぎて毎週日曜日の夜が待ち遠しくて仕方なかったが、終わってしまうと思うと寂しい。 この投稿をInsta