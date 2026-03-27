奥能登で最も早咲きとされる石川県珠洲市の「谷崎の桜」が見頃を迎え、今年も被災地に一足早い春を運んでいます。珠洲市上戸町の海岸沿いに立つ谷崎の桜は、およそ60年前に地元の人たちによって植えられ、奥能登で最も早く咲くサクラとして知られています。今年は今月中旬に開花し、現在はすでに満開に近い状態です。太陽に照らされてキラキラと輝く富山湾と、別名「軍艦島」と呼ばれる「見附島」を背景に咲き誇る桜を写真に収めよ