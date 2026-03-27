お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕さんは3月26日、自身のInstagramを更新。娘とのデートの様子を公開しました。【写真】山根良顕、娘とのデートショット「すっかりお姉さんになりましたね」山根さんは「10歳娘とデート大きくなったなぁ」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目は山根さんの自撮りショット、2枚目では娘がデザートを楽しむ様子、3〜4枚目では娘の後ろ姿を披露し、親子で過ごす穏やかな時間が伝わってきます。コメ