大阪市は3月27日、福祉事業会社「絆ホールディングス」グループの4つの就労継続支援A型事業所に対し、指定取り消し処分を下しました。 「就労移行支援体制加算」の制度の趣旨に反し、昨年度以降の約2年間で約150億円を不正に受け取ったということです。 「絆ホールディングス」傘下の就労継続支援A型事業所をめぐっては、障害がある人が一般企業などに就職した際に、国や自治体から給付金の加算が支払われる制