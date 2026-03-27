◇第98回選抜高校野球大会山梨学院―専大松戸（2026年3月27日甲子園）山梨学院の島田達矢（3年）が7回無死一塁の場面で右手指に死球を受けるアクシデントがあった。犠打の構えをした手元に抜けた直球が当たった。球場は騒然となったが、島田は一塁へ走って向かい、コールドスプレーで応急処置を受けただけで試合は続行された。島田は「9番・二塁」で先発出場していた。攻守交代の際に治療を受けた後、守備に出た際は