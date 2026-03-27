「ファーム・西地区、阪神−広島」（２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）阪神・百崎蒼生内野手（２０）が第３打席で自打球が左足首付近に当たるアクシデント。自力で立ち上がることができぬほどもん絶し、途中交代した。六回、カウント０−１から内角低めの変化球にバットを出した打球が左足首付近に直撃。苦悶（くもん）の表情で打席にうつぶせに倒れ込んだ。百崎は自力で立ち上がることができず、北川２軍打撃チーフ