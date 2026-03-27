政府は、冬眠明けのクマによる被害の増加が懸念されるとして、新たな対策ロードマップを取りまとめました。木原官房長官：今後、冬眠明けのクマの出没増加が懸念される中で、まずは春季のクマの捕獲の推進に万全を期すなど、引き続き強い緊張感を持って積極的に取り組むように。政府が新たに取りまとめたクマ被害対策のロードマップでは、実効性を高める狙いから、2030年度までの目標数としてクマの「捕獲数」を地域別に設定しまし