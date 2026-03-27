売上を伸ばすには、何から手をつければいいか。デロイトトーマツベンチャーサポート M＆Aアドバイザリーリーダーの粂田将伸さんは「売上を増やす要素は足し算ではなく掛け算だ。顧客数・単価・リピートそれぞれを毎年10％ずつ増やしていけば、8年目に売上は9.85倍になる」という――。※本稿は、粂田将伸『起業の方程式』（技術評論社）の一部を再編集したものです。■売上を増やす3つのドライバー売上を10％、20％増やすのではな