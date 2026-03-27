ライアン・ゴズリングが、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』（2022）のダニエル・クワン＆ダニエル・シャイナートの監督コンビ「ダニエルズ」の新作映画（タイトル未定）に出演することがわかった。米、などが報じている。 本作はユニバーサル・ピクチャーズが手がける“SFイベント・ムービー”。ゴズリングは『プロジェクト・ヘイル・メアリー』と『スタӦ