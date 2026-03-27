みんなでつくる党（大津綾香代表）の破産手続きに関連して、破産管財人が大津氏個人に２０００万円の損害賠償を求めた訴訟の第１回弁論が２７日、東京地裁（一場康宏裁判長）で開かれた。みんつく党は２０２４年１月に債権者による破産が申し立てられ、同年３月に破産手続き開始が決定したが、大津氏は申し立て後に自身が代表を務めるおおつあやか後援会に２０００万円を寄付名目で移していた。破産手続きが進む中で、管財人