銀座コージーコーナーは、2026年3月27日から全国の生ケーキ取扱店で、白桃を使用したスイーツ2品と瀬戸内レモンを使用したスイーツ2品を販売している。※北海道･九州地方、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。【商品画像はこちら】大ぶりにカットした追熟白桃を使った白桃のショートケーキ&パイ/すがすがしい香りとほどよい酸味の瀬戸内レモンを使ったパイ&ベイクドレアチー