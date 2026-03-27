【モデルプレス＝2026/03/27】インフルエンサーのすなずりかりんが3月26日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿のいちご狩りショットを公開した。【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳「妖精さんみたい」美脚スラリなミニワンピ姿◆すなずりかりん、ミニワンピでいちご狩りへすなずりは「いちご狩り行ってきたよ 推しのいちごは紅ほっぺ！この日は7時間運転しました楽しかった」と記し、いちご農園でいちごを持ったショット