【TG-11-M “ガラヤカ[ちょーげんき♪すぺしゃる]”】 7月25日ごろ 発売予定 価格：5,280円 ハセガワは、プラモデル「TG-11-M “ガラヤカ[ちょーげんき♪すぺしゃる]”」を7月25日ごろに発売する。価格は5,280円。 本商品は「電脳戦機バーチャロン」30周年記念を記念して、メカデザインを担当したカトキハジメ氏の手によるスタイリッシュなバーチャロ