【VF-25F トルネード メサイア “マクロスF” （大気圏内仕様）】 8月5日ごろ 発売予定 価格：5,720円 ハセガワは、プラモデル「VF-25F トルネード メサイア “マクロスF” （大気圏内仕様）」を8月5日ごろに発売する。価格は5,720円。 本商品は映画「劇場版マクロスF～イツワリノウタヒメ～」に登場した大気圏内仕様のVF-25F トルネードメサイ