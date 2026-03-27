巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が２７日、試合前練習で元気な姿を見せた。開幕戦を控えた試合前練習ではセンターに置かれた仮設ブルペンで投球練習。威力あるボールを投げ込み、捕手のミット音が響き渡った。昨季４６セーブをあげセーブ王を獲得したクローザーは、キューバ代表としてＷＢＣに出場した影響で来日が遅れ、前日２６日の練習からチームに合流した。開幕１軍メンバーから外れたが、１軍には帯同中。さっ