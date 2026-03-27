山形県の中山町役場で26日夜、窓ガラスが何者かによって割られる被害がありました。町は警察に被害届を提出し、受理されました。中山町によりますと、被害があったのは中山町役場1階事務室の西側にある、縦1.5メートル、横1.1メートルほどの窓ガラス1枚です。26日午後7時ごろ、鈍い音がしてガラスの破片が室内に散乱しました。事務室の中には住民税務課の職員数人がいましたが、けがはなかったということです。窓は駐