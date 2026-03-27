日本テレビの黒田みゆアナウンサー（27）が27日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）を卒業した。 黒田アナは2023年4月の番組立ち上げ時から、フリーアナウンサーの武田真一、お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太とともにMCを務めてきた。「本当にいろいろあったなと思うんですけど…」と回想。「3年間携わらせていただいて、ずっと見ている方は分かると思うんですけど、初回から内容とか構成もガラッと大