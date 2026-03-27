◇ファームリーグ公式戦阪神―広島（2026年3月27日SGL尼崎）阪神・百崎蒼生内野手（20）がアクシデントに見舞われた。6回先頭で打席に立った場面。自打球が左足首に直撃した。打球を受けた百崎は苦悶（くもん）の表情を浮かべ、バッターボックス内でうつ伏せとなった。約3分間起き上がることができず、北川2軍打撃チーフコーチに背負われ、ベンチへと引き下がった。スタンドからは心配の声が上がった。百崎の代打には