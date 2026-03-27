◇MLB ドジャース 8-2 ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはシーズン開幕戦となるダイヤモンドバックス戦に逆転勝利。山本由伸投手が好投を見せる中、打線が奮起しました。そんな中、大谷翔平選手にはヒヤリとする場面も。2点リードで迎えた7回の先頭で打席に向かうと、右肘付近に死球を受けました。ボールは肘の防具に当たり、大谷選手は出塁後に笑顔を見せるなど問題を感じさせない様子。その