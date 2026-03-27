NHK総合『あさイチ』（前8：15）が27日、公式インスタグラムを更新し、3月30日からのリニューアルの内容を報告。お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多華丸（55）が、とぼけるシーンがあった。【写真】華丸が覚えていなかった…？『あさイチ』新キービジュアル投稿で、博多華丸・大吉の2人と鈴木奈穂子アナウンサー（44）が並んで登場。博多大吉（55）が「生放送が再開されます！」などと報告し、鈴木アナが「新年度、あさイチは