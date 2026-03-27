俳優の村田雄浩（66）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。2019年に他界した“ショーケン”こと俳優の萩原健一さん（享年68）の命日に集まったことを明かした。村田は「本日3月26日は萩原健一さんの命日です」と書き出し、「ショーケン先輩とご一緒したドラマ『不惑のスクラム』のスタッフキャスト、何人かが集まって 思い出を語り合いました」と伝えた。そして「撮影中もラグビー部の部活みたいな関係だったので