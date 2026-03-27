5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大が27日、東京・新国立劇場中劇場にて上演するPARCO&CUBEproduce 2026『音楽劇 ポルノスター』プレスコール＆囲み取材に登壇。グループのメンバーが出演する舞台を観劇する際の“暗黙の了解”を語った。【舞台写真】迫力満点…！ダンスを披露する安田章大ら豪華キャスト陣安田が座長を務める同音楽劇は、大阪公演を終え、あす28日から東京公演が始まる。同グループのメンバー・丸山隆