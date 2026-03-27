◇第98回選抜高校野球大会専大松戸―山梨学院（2026年3月27日甲子園）専大松戸バッテリーがスクイズを見事に読み切った。1―1の6回1死一、三塁の場面。山梨学院のスクイズを読み切ったマウンドの門倉昂大が高めの直球で打者の空振りを誘い、捕手の吉岡伸太朗が飛び出した三塁走者を追い込んでアウトを奪った。初回も山梨学院の2死一、三塁からのディレードスチールに対して本盗を阻止。固い守りで得点を許さなかった。