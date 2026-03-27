「さくらインターネット」が運営するデータセンターのサーバールーム＝2024年、北海道石狩市デジタル庁は27日、行政データを管理するため国や自治体が共同利用する「ガバメントクラウド」を巡り、クラウド事業大手のさくらインターネット（大阪市）をシステム提供事業者にすると正式決定したと発表した。27日から国産クラウドとして初めて稼働した。従来は米国の大手4社が担っており、さくらインターネットが新たに加わった。