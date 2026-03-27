アジア競技大会を記念した千円銀貨の裏面のイメージ（財務省提供）財務省は27日、今年秋に愛知県と名古屋市が共催するアジア・アジアパラ競技大会をそれぞれ記念した千円銀貨を発行すると発表した。表面には会場での競技風景、裏面には大会のマスコットキャラクターをデザインした。銀価格の高騰を受けて、販売価格は記念の千円銀貨としては過去最高となる3万4800円。記念貨幣は直径40ミリ、重さ31.1グラム。造幣局からの販売