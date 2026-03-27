自治体の要請でヒグマを駆除した際の発砲を巡り、北海道公安委員会に猟銃所持許可を取り消されたハンターが処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は27日、処分を違法と判断した。ハンターの請求を認めた一審判決が確定した。