長年の我慢に終止符を打ち、ようやく手に入れた「ひとりの自由」。その決断のきっかけは、17年間ともに生きた愛犬の死でした。貯蓄に年金分割、実家の存在――「これだけあれば大丈夫」と信じた前提が、離婚から2年後、65歳で年金の通知が届いた日に一つひとつ崩れていきます。感情が後押しした選択の先、数字が突きつけた現実とは？FPの三原由紀氏が詳しく解説します。「この人と一緒にいる意味って？」愛犬の死が突きつけた夫