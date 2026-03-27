100％モーター駆動がもたらす静粛性と加速力がスゴい！トヨタのSUV「ライズ」は、2019年11月に誕生しました。新世代のクルマづくり思想「DNGA（ダイハツ ニュー グローバル アーキテクチャー）」を取り入れた初のコンパクトモデルとしてダイハツ主導により開発され、兄弟車にはダイハツ「ロッキー」やスバル「レックス」があります。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの“5人乗り”コンパクトSUV「ライズ“ハイブリッド”」