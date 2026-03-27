俺は高1のハルマ。彼女のサラと付き合いはじめたばかりです。サラの誕生日、俺はサラが行きたがっていたテーマパークに誘うことにしました。そんなとき知らない女子たちの「デートは男が全部奢るべき」という会話を耳にした俺。サラには「財布は持ってこなくていいよ」とカッコつけ、渋る母さんに「いいから早く3万円出せよ」と迫ったのです。話を聞いた父さんは「なるほどな〜」とうなずき、俺の気持ちを理解してくれたように見え