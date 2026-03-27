元モーニング娘。の市井紗耶香（42）が26日、自身のインスタグラムを更新。2ショットを添え、息子が13歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】「大切な大切な我が子」13歳の誕生日迎えた息子との2ショットを披露した市井紗耶香「息子13歳のお誕生日」とつづり、バースデーケーキや豪華な料理が並ぶ食卓の写真をアップ。「気づけばこんなに大きくなっていて嬉しいような、少し寂しいような、そんな気持ち」と、成長への思