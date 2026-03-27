HKT48の元メンバーでタレントの松本日向さんが自身のXで、新幹線の中での一幕を投稿しました。【写真を見る】【 松本日向 】新幹線で「トイレ行きたいですなんて言えない」隣の赤ちゃんに配慮でフォロワー共感「ひなちゃん優しい」「言わなアカン」松本さんは「窓側席で、隣赤ちゃん」「親御さん2人が荷物たくさん持って」「ご飯あげたり動画見せたり大変そう」と、新幹線の車内あるあるの情景を描写しています。 そして「