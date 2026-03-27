イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ政権がエネルギー施設への攻撃を延期する中、国防総省がイランへの地上部隊投入を含む最終攻撃を検討しているとアメリカのメディアが報じました。ニュースサイト・アクシオスは26日、複数の当局者の話としてアメリカ国防総省がイランへの最終攻撃に向けた選択肢を検討中だと伝えました。選択肢として、石油輸送の拠点・カーグ島の占領や、イラン産の原油を輸出する船舶の拿捕などが検討され