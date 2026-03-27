◇第98回選抜高校野球大会第9日準々決勝大阪桐蔭―英明（2026年3月27日甲子園）春通算4度の優勝を誇る大阪桐蔭（大阪）は準々決勝で春夏通じて初めて8強入りした英明（香川）と対戦する。先発メンバーが発表され、先発には背番「14」の小川蒼介投手（3年）が起用された。英明はエースの冨岡琥希投手（こうき、3年）が登板する。大阪桐蔭の西谷浩一監督は「（先発投手は）小川（蒼介）で行きます。きのうの夜、ピッチン