■MLB開幕戦 ドジャースーダイヤモンドバックス（日本時間27日、ドジャースタジアム）ドジャースの山本由伸（27）はダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発登板し、6回95球を投げ、被安打5、奪三振6、四死球0、失点2（自責点2）。試合は4回、G.ペルドモに先制2ラン本塁打を浴びた。しかし2点を追う打線は5回にA.パヘス（25）に3ラン本塁打が飛び出すなど逆転に成功。山本は日本人投手史上初の2年連続開幕白星の快挙を成し遂げた。試