高市首相が目指す新年度予算案の年度内の成立が極めて困難な情勢となる中、政府は27日、年度内に成立しない場合に備えて暫定予算案を閣議で決定し国会に提出しました。新年度予算案をめぐっては与党側が、28日土曜日の審議を提案しましたが、野党側は応じず、年度内成立までの道筋がついていません。こうした中、政府は27日午前、不測の事態に備えるとして暫定予算案を閣議決定し、国会に提出しました。暫定予算案は、4月1日からの