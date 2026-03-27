中東情勢が悪化するなか、日本ガス協会の内田高史会長は、日本国内におけるLNG＝液化天然ガスの供給については、今のところ「全く問題ない」と説明しました。日本ガス協会によりますと、長期契約ではないスポットでのLNGの価格は上昇しているものの、都市ガス事業者は、LNGの9割程度を長期契約で調達していて、足元では中東諸国との契約はなく、供給に支障は生じないということです。ガスの安定的な供給のために、調達先の多様化を