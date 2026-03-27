【モデルプレス＝2026/03/27】全国ミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」の表彰式が3月27日、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて開催される。ここでは、グランプリ候補のファイナリスト10人のプロフィールを紹介する。【写真】今年も美男子揃い“日本一のイケメン大学生”候補者◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスターコ