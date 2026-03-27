【モデルプレス＝2026/03/27】全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」の表彰式が3月27日、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて開催される。ここでは、グランプリ候補のファイナリスト10人のプロフィールを紹介する。【写真】今年も美女揃い“日本一美しい大学生”候補者◆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」同コンテストは、全国の大学で2025年度に開