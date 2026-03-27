【モデルプレス＝2026/03/27】クリエイターのおさきが3月26日、自身のInstagramを更新。妹とのイベントショットを公開した。【写真】YouTube登録者数100万超えの美女「お姉ちゃんに似てきてる」妹とのお出かけショット◆おさき、妹とのショット公開おさきは「ちっちゃい時から見まくってたしまじろうとコラショに会えた！嬉しい うーちゃんめっちゃ緊張してた笑笑」とコメント。しまじろう、コラショの着ぐるみと、緊張気味の表情