【モデルプレス＝2026/03/27】モデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が3月26日、自身のInstagramを更新。くびれが際立つショート丈トップス姿を公開した。【写真】キムタクの23歳次女「ラインが綺麗すぎる」美くびれ大胆見せ◆Koki,、美ウエスト際立つショート丈トップスコーデ公開Koki,は「Rainy day」とコメント。ヘソ出しのショート丈トップスにブラックデニムのパンツを合わせたコーディネートを披露し、引き締